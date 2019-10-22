شاهدوا.. فيفي عبده تستعرض أنوثتها بفستان فراشة بمبي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 09:57 مساءً - نشرت الفنانة فيفى عبده صورة جديدة لها على قصتها لموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فيفي عبده بفستان فراشة بامبي قصير وبأكمام طويلة، وعليه فيونكة من الظهر من القماش الستان ،واضعة على رأسها شرطة بامبي من نفس لون وقماش الفستان الفراشة .

وحرصت فيفي عبده على تسريحة شعر أنسيابية مرفوع ، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية وأحمر شفاه باللون الأحمر ،وأرتدت نظارة شمس سوداء



ولم تتكلف بوضع كثير من الكسسوارات وأكتفت بقرط طويل باللون الذهبى لإكمال إطلالتها ،وأنتلعت فى قدميها حذاء ذات الكعب العالي .