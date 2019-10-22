شاهدوا فاشينيستا خليجية شهيرة عالقة في سفارة بلدها.. والسبب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 09:57 مساءً - فاجأت الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديو أظهر وجودها في سفارة بلدها في لبنان بعدما تم نقلها إليها على إثر التطورات التي يشهدها هذا البلد.

وأشارت إلى حدوث التظاهرات مع عرض مشهد من الشارع المقابل لمبنى السفارة. وكشفت أن الكويتيين يتجمعون استعداداً للذهاب إلى المطار والعودة إلى بلدهم. وقالت إنها تستغرب ما حدث وإن لبنان ليس لبنان الذي تعرفه.

وتابعت أن الأمور انقلبت رأساً على عقب بين ليلة وضحاها. ونشرت عبر حسابها على “سناب شات” التعليق: “فوضى بيروت” و”أخيراً المطار، ما أصدق”.

كما كتبت: “مهما أقول شكراً ومليون شكراً حق السفارة الكويتية. شكراً وصلونا المطار بحماية والطيارة ومعانا بالمطار للحين. شكراً على مجهودكم”.

وأثار المقطع ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي استعادته على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق على أحدها أكثر من 20 ألف مشاهدة.