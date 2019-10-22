شاهدوا.. ظافر العابدين يتكلم لاول مرة عن علاقته الرومانسية بزوجته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 09:57 مساءً - كشف الممثل التونسي ظافر العابدين عن الجانب الرومانسي في شخصيته وعن تفاصيل يتكلم لاول مرة عنها في علاقته بزوجته.
وقال انه في الوقت الذي يعاني فيه من ازدحام جدول عمله خصوصا انه يحضر لعملين سينمائيين وسفره الدائم لكنه يظن نفسه رومانسيا ويتواصل مع زوجته حوالي 3-4 مرات في اليوم ويهتم بأخبارها اليومية، وما تفعله كل يوم.
واضاف انه دوما يحاول ان يحافظ على هذا التواصل مع زوجته الذي يعتبره اساسي في العلاقة ومن جانبه الرومانسي.
وأتى تصريح ظافر هذا في برنامج “القاهرة الآن” الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي.
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