شاهيد كابور: سأحصل على فرص أفضل بعد «كبير سينغ»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قال الممثل بوليوود شاهيد كابور، الذي حقق فيلمه “كبير سينغ” أعلى إيرادات عام 2019، إنه لا يؤمن بالرضا بعد النجاح، بدلًا من ذلك، يريد أن يكون جزءًا من الأفلام الجيدة بغض النظر عن مقدار ما تجمعه من إيراد في شباك التذاكر، حسبما ذكرت صحيفة “هندوستان تايمز”.

قال شاهيد: “لا أؤمن بالشعور بالرضا، أشعر أنه يجب عليك أن تسعى دائمًا إلى تحسين أدائك، عندما تقوم بعمل معين، يبقى في ذاكرتك وعندما تعمل على مر السنين، تصبح تلك الذكريات والتجارب جزءًا من حياتك، أعتقد أن هذا هو السبب في أنه كلما زاد العمل الذي تقوم به، كان ذلك أفضل لك”.

وأضاف الممثل، بينما تتفاعل مع وسائل الإعلام بحفل جوائز Vogue Beauty لعام 2019: “أعتقد أن هناك الكثير لنتعلمه وأشعر أنني محظوظ جدًا لأنني أعمل في هذه الصناعة منذ 15-16 عامًا حتى الآن، أنا ممتن لأن الناس قدّروا عملي، لكن أمامي طريق طويل”.

وتابع: ” أريد أن أفعل أشياء كثيرة في بقية حياتي المهنية، لأنه الآن مع كل عام، تكبر وتوجد أشخاص أصغر سنًا يتمتعون بمواهب مثيرة تأتي معهم، أنت تتعلم منهم، ولكن بقدر ما تتاح لك الفرصة للتمثيل، وبقدر اهتمام الناس بك، عليك أن تستمتع به وتعطيه أفضل ما لديك”.

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وعندما سُئل عما إذا كانت حياته قد تغيرت بعد فيلم “كبير سينغ”، قال: “لا أعتقد أنني لاحظت تغيرات كبيرة في حياتي بعد إصدار ذلك الفيلم. أشعر أن الحياة لا تزال كما هي، لكنني أشعر أنه بعد نجاح هذا الفيلم، سوف أحصل على فرص أفضل، وسيشعر الناس بمزيد من الثقة بشأن اختياري الأفلام، لأنه عندما تبدأ أفلامك في العمل في شباك التذاكر، فجأة يهتم كثير من الناس بك.

ولدى سؤاله عن الموعد الذي سيعلن فيه فيلمه التالي، قال شاهيد، “كلما أقوم بتوقيع فيلم، سأصدر إعلانًا رسميًا عنه”

تم أطلاق فيلم “كبير سينغ” بدور العرض السينمائي في الهند والعالم في 21 يونيو 2019، وهو بطولة كيار ادفاني ونيكيتا دوتا، والمخرج سانديب ريدي فانغا.