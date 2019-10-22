لماذا يشعرُ الأمير وليام بقلق شديد تجاه شقيقه هاري؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشعر الأمير وليام بقلقٍ شديدٍ بشأن شقيقه بعد أن تحدث الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن صراعهما في العيش تحت أضواء عالمية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نقلاً عن مصدر في القصر قوله إن هناك وجهة نظر بأن الزوجين "في وضع ضعيف"، وأن وليام كان قلقًا بشأن شقيقه الأصغر، ويأمل في ذات الوقت أن يكونا "على ما يرام".

وأصدر الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، عددًا من البيانات العاطفية في الأشهر الأخيرة تدين سلوك الصحافة، وأطلق إجراءات قانونية ردًا على ما أسماه بـ"التنمر" تجاه أسرته من قبل بعض وسائل الإعلام.

وفي السياق ذاته، بثت قناة ITV التلفزيونية الأحد الماضي فيلمًا وثائقيًا تم تصويره خلال جولة الزوجين الأخيرة في إفريقيا، وقال هاري خلال المقابلة إنه لن يخاف من "لعبة" وسائل الإعلام التي يعتقد أنها قتلت والدته ديانا، كما كشف عن خلافات مع شقيقه.

وأصبحت الأميرة ديانا واحدة من أكثر النساء شهرةً بعد أن تزوجت وريث العرش الأمير تشارلز وتوفيت في حادث سيارة عام 1997 بعد أن تبعها مصورون في شوارع باريس.

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وفي الفيلم الوثائقي نفسه، قالت ميغان ماركل، الممثلة الأمريكية السابقة وزوجة هاري، إن العام الماضي كان قاسيًا وأن الأصدقاء حذروها من الزواج من هاري بسبب سلوك الصحافة الشعبية البريطانية.

وأضافت ماركل في البرنامج: "لم أكن أعتقد مطلقًا أن هذا سيكون سهلًا، لكنني اعتقدت أنه سيكون منصفًا، وهذا هو الجزء الذي يصعب التوفيق فيه حقًا".

وبدأ كل من هاري وميغان إجراءات قانونية ضد أكبر الصحف البريطانية، وأكّد هاري أن هذه الخطوة قد تحمي أسرته وخاصةً زوجته من مصير والدته، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ما حدث للأخيرة لا يزال غير طبيعي.