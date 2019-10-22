تعليق مثير من أمير طعيمة على أزمة لقاء القمة

علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن الأزمة التي تمر بها كرة القدم المصرية بسبب تأجيل اتحاد الكرة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وغرد أمير طعيمة عبر تويتر قائلا :"‏والله يا جماعة أنا شايف إن كرة القدم لعبة لطيفة الغرض منها التسلية، كم الدوشة والصداع ده مبالغ فيه بصراحة".

وتابع: "أمال لو عندنا كورة كان هيحصل ايه، ده احنا ميت مليون وعندنا لاعب واحد سوبر، ولما بنوصل كأس العالم كل ٣٠ سنةً بنعتبره إنجاز، و ريلاكس يا جماعة ????".

ولاقت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎الكورة المدوره عندنا فى العناية المركزة وفى غيببوبة تامة من سنة ٢٠١٠" و" ‏‎قولت المفيد يا شاعر ????" و" ‏‎جيبت الخلاصة".

Advertisements

ومن المقرر أن يصدر اتحاد الكرة المصري بيانا بشأن مباراة الأهلي والجونة المقررة غدا بعد رفض الأهلي خوض أي مباراة بالدوري قبل مواجهة الزمالك.

قد يهمك ايضاً:

أمير طعيمة يتعاون مع محمد رمضان في عمل جديد

الشاعر الغنائي أمير طعيمة سعيد بأغنية أصالة