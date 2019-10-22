هاني شاكر يكشف موعد طرح أحدث أغانيه "بينا"

كشف الفنان هاني شاكر موعد طرح أحدث أغانيه "بينا"، المقرر طرحها اليوم في تمام السابعة مساءً، على قناته الخاصة بـ"يوتيوب".

نشر شاكر جزءًا من الأغنية، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "استنونا النهاردة أغنية الفنان هاني شاكر الجديدة (بينا)، الساعة 7 مساءً، على قناتنا الرسمية على يوتيوب".

"بينا" من كلمات الشاعر أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموزع الموسيقي توما، وميكس وماستر هاني محروس.

يذكر أن هاني شاكر احتفل بزفاف نجله شريف، يوم الجمعة الماضي، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة. وأحيا الحفل الفنان عمرو دياب، وحضر عدد كبير من نجوم الفن منهم " ليلى علوي، إلهام شاهين، لطيفة، نهال عنبر، آيتن عامر، رجاء الجداوي، ونبيلة عبيد".

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