شكرا لقرائتكم خبر عن إمكانية الاستثمار فى الفن والثقافة.. أشرف زكى يجتمع بوزير ثقافة الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد صباح اليوم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون فى العاصمة الأردنية عمان، ممثلا عن وزيرة الثقافة، لحضور فعاليات ملتقى عمان الثقافى، والذى أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وبحضور وزير الثقافة الأردنى الدكتور محمد أبو رمان.

تدور الفعاليات عن إمكانية الاستثمار فى الفن والثقافة، وهذه الدورة هى الـ 16 فى فعاليات ملتقى عمان الثقافى.

كان الدكتور أشرف زكى قد انشغل خلال الفترة الماضية فى عمليات تطوير أكاديمية الفنون وتجميلها، ورسم صور كبار المخرجين والممثلين على جدرانها.





Advertisements







