شكرا لقرائتكم خبر عن "ما تيجى يا مليجى".. هبة عبد الغنى تنتهى من تصوير "نصيبى وقسمتك 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اليوم الفنانة هبة عبد الغني من تصوير مشاهدها بحكاية "ما تيجي يا مليجي" ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، ومن المقرر عرضه عبر شاشة قناة ONE الأسبوع المقبل، فضلا عن عرضه خلال الوقت الحالي عبر إحدى القنوات العربية، وتقدم هبة خلال الأحداث شخصية والدة الفنانة هدى المفتي بالمسلسل.





ومن جانبها أعربت هبة عبد الغني عن سعادتها بوجودها وسط هذه المجموعة المميزة من النجوم الشباب، متمنية أن تنال الحكاية إعجاب المشاهدين عند عرضها.

وشارك في بطولة حكاية "ما تيجي يا مليجي" مجموعة من النجوم منهم محمد الشرنوبي، هدي المفتي ، محمود حجازي، دنيا عبدالعزيز ، هبة عبد الغني ، محمد ابراهيم يسري، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكرى.

ويعد الجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، مختلفا عن الأجزاء الماضية في محتواه، حيث يقدم مجموعة من القصص التي تقوم علي البطولة النسائية وأخرى الرجالية كما هناك قصص تعتمد علي البطولة الجماعية من خلال 9 حكايات يتم طرحها في 45 حلقة ، ألفها “عمرو محمود ياسين” ومن المقرر أن تعرض كل حكاية في 5 حلقات هذا إلى جانب دخول شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي بالنسبة الأكبر في إنتاج الجزء الثالث مع “ارت ميكرز” لأحمد عبد العاطي، ويعتبر هذا التعاون الأول بين الشركتين.

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بينما اعتمدت موضوعات الجزء الثانى من “نصيبى وقسمتك” على منافشة القضايا التي تخص المرأة وقام ببطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.

وعلى جانب آخر، انتهت هبة عبد الغني من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل"الأنسة فرح".







