شاهدوا.. اعلامية خليجية تهين عامل نظافة وتثير غضب المشاهدين‎

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:58 مساءً - اثارت مقدمة برنامج “​سوالف ضحى​” الذي يعرض على شاشة قناة “الشاهد” صدمة كبيرة للمشاهين بعد ان سخرت من عامل النظافة.

في التفصيل قالت مقدمة البرنامج ان عامل النظافة يلقي عليها التحية بهدف الحصول على المال اما هي فترد عليه التحية من دون أن تلبي طلبه.

كلامها هذا أثار غضب المشاهدين الذين اعتبروا ان إلقاء التحية هو عملية احترام لا تعني الشفقة وهذا العامل لا يريد ان يشحذ منها المال. اما البعض الاخر اعتبر انه يجب على كل شخص ان يساعد الاخر ان كانت حالته المادية افضل منه.