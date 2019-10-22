تنصيب إمبراطور اليابان الجديد.. مراسم على غرار طقوس عصر هييان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنحى الإمبراطور أكيهيتو عن عرش اليابان ليخلفه ابنه الأكبر ناروهيتو.

تتم احتفالات تنصيب الإمبراطور في نفس عام صعوده للعرش، والحفل يقام في 22 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2019.

المراسم الاحتفالية تعقد في قاعة "ماتسو نو ما" داخل القصر الإمبراطوري.

ناروهيتو سيرتدي ملابس إمبراطورية رسمية، ليعلن من أعلى منصة تسمى "تاكاميكورا" للشعب توليه العرش.

يحضر المراسم موفدون من 195 دولة.