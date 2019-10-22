أنجين أكيوريك يسرقُ الأنظار من شقيقه العريس.. والجهمور: لا شبه بينهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل النجم التركي أنجين أكيوريك الشهير بـ "كريم" بزفاف شقيقه إرين في أجواء عائلية، في ظلّ الحديث عن اهتمام أنجين بجميع تفاصيل الزفاف وتكاليفه كونه الداعم الأكبر لأخيه.

وفي التفاصيل التي تناقلتها تقارير الصحف التركية، استطاع أنجين خطف الأنظار من العريس، بوسامته وشهرته، إذ انتشرت صورٌ من أجواء الزفاف عكست مدى اهتمام أصدقاء شقيقه بالتقاط صورٍ تذكاريةٍ معه.

فيما ركّزت بعض التقارير الصحفية الأخرى على عدم وجود أي شبهٍ بين الشقيقين، وأثنت على إعجابها بأكيوريك وتواضعه وشهرته الكبيرة التي لم تجعله يتغيّر نحو عائلته.

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وعلى الجانب الآخر؛ يستعدُّ أكيوريك لتصوير مسلسله الجديد "ابنة السفير" الذي سيشارك في بطولته أمام النجمة التركية نسليهان أتاغول، على أن يتقاضى أجرًا يصل إلى 200 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة، أي ما يعادل 34 ألف دولار، في الوقت الذي ستتقاضى فيه نسليهان 140 ألف ليرة تركية عن الحلقة أي ما يعادل 24 ألف دولار، إذْ أظهرت لقطات تم نشرها بأنَّ المخرج التقى البطل وبدأ العمل معهما على تفاصيل العمل.

وبعد الصور التي انتشرت للترويج للعمل علّقت الناقدة اويا تيكين قائلةً: "أنا لم أعرف أنجين أكيوريك (بالمعنى الإيجابي) لقد أصبح مختلفًا جدًا، ويبدو لطيفًا جدًا مع نسليهان".