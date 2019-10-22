ليندسي لوهان تُهاجم كودي سيمبسون بقسوة.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجمت الممثلة الأمريكية، ليندسي لوهان النجم الأسترالي، كودي سيمبسون بسبب علاقته بالمغنية مايلي سايروس.

وتوجّهت لوهان البالغة من العمر 33 عامًا، إلى إنستغرام لانتقاد علاقة مايلي وسايروس الرومانسية، وكتبت منشورًا ثم قامت بحذفه بعدها بدقائق، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشاركت الممثلة صورة قديمة لكودي وشقيقتها أليانا معًا خلال علاقتهما في 2018، مشيرةً إلى أن النجم الأسترالي رضي بالقليل من خلال مواعدة مايلي.

وكتبت أسفل الصورة: "عندما تدرك أنك فشلت، فترضى بالأقل، العائلة شيء مهم كودي، أي نعم فزت بالمغنية المقنعة ولكنك خسرت مستقبلك".

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وليست هذه المرة الأولى التي تنتقد لوهان كودي سيمبسون علنًا، فقد قالت خلال برنامج تليفزيون: "لدي الكثير لأتحدث عنه ولكن ليست هذه الساحة المناسبة لذلك، أريد أن يرد لي أثاثي!".

وعن هذه الواقعة، كشف صديق ليندسي بأنها قامت بتأجير مكان جديد لشقيقتها وكودي واشترت أثاثًا جديدًا للمنزل في فينيسيا بيتش وقت ارتباطهما عام 2018، وبعد ذلك بفترة وجيزة، انفصل كودي عن أليانا وغادر المنزل ولكن لم تحصل ليندسي على الأثاث الذي اشترته لهما.

بدأت مايلي، 26 عامًا ، علاقتها بكودي في وقت سابق من هذا الشهر بعد انفصالها عن حبيبتها كيتلين كارتر وانفصالها عن زوجها ليام هيمسورث في أغسطس.

يُذكر أن كودي قد واعد شقيقة ليندسي الصغرى أليانا لوهان، 25 عامًا لفترة قصيرة قبل ارتباطه بمايلي سايروس.