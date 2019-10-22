بلال مارتيني: انتهيتُ من "يا مالكًا قلبي".. وأنتظرُ "الحرملك 2"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب الفنان السوري الشاب بلال مارتيني عن سعادته بشخصيته في مسلسل "يا مالكًا قلبي"، من إخراج علي علي وإنتاج غولدن لاين، مبينًا أنه يجسّد شخصية "قيس" وهو فنان يعزف على آلة الكمان ويحترف تصنيع المجوهرات ولديه طموح يشاركه مع خطيبته قبل أن تعاني من المرض وتتوفّى، فيترك الموسيقى ويتعلّق بشقيقتها.

من جانب آخر، ينتظر مارتيني بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك" الذي عُرض الجزء الأول منه في الموسم الرمضاني الفائت، وهو من إخراج تامر إسحاق وإنتاج كلاكيت وبطولة عدد من النجوم العرب.