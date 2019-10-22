أبناء النجوم يرفعون العلم اللبناني في ساحات الإعتصام









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يستمر نجوم لبنان بتفاعلهم مع الثورة المتنقلة في المناطق احتجاجاً عل الأوضاع المعيشية، ورفضاً للطبقة السياسية الحاكمة للبلاد. ويبدو أن الثورة انتقلت لابنائهم صغاراً وكباراً ليشاركوا في ساحات الإعتصام بعضهم علمٍ ودراية بما يحصل بحثاً عن مستقبلٍ أفضل، وبعضهم بلوح بالعلم اللبناني ويغنّي للوطن ببراءة الطفولة. فيما يلي بعض الروابط من صفحات الفنانين.

ميريام فارس

أخفت الفنانة ميريام فارس صورة زوجها وابنها عن وسائل التواصل الاجتماعي مجدداً حتى في الصورة التي نشرتها من الشارع اللبناني بين المتظاهرين. حيث شاركت في الحراك الشعبي ضد السلطة الحاكمة وهتفت لإسقاط النظام الطائفي ومحاربة الفاسدين مع إبنها " جايدن " وزوجها.



والملفت أنها منعت التعليق عن الصور التي نشرتها على "فيسبوك" من الإعتصام ويظهر فيها زوجها وإبنها اللذان أدارا ظهرهما. فيما كان طريفاً مقطع الفيديو من داخل السيارة الذي برز فيه صوت ابنها وهو يحمل العلم ويغني باللغة الفرنسية للبنان.



ندى بو فرحات

الممثلة ندى بوفرحات بدورها أطلت مع ابنها من ساحة الشهداء بصورة عبر حسابها على "فيسبوك" كاتبة: "بس كرمال ما يجي نهار وتقلي: كيف بدو يظبط البلد وشعبو قبلان بالذل".

كنت دايما أتمنى هاللحظة وقت يجتمع فيا كل الشعب ويصرخوا فيا صوت واحد: ردولنا كرامتنا . هياها إجت وقدي مبسوطة إنك كنت معي فيا. واستدركت بظرافة معلقة على براءته كطفل مضيفة: (مع إنو كان كل بالك تروح تاكل بوظة)ّ

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ماغي بوغصن

وتحت شعار "وطنا شرفنا ومستقبل ولادنا" نشرت صورها الممثلة ماغي بوغصن مع أبنائها من ساحة الشهداء في بيروت



علامة

خالد راغب علامة نشر لقطة مع والده من ساحة الشهداء وغرّد معلقاً:

الشعشاع

الشاعرة سهام الشعشاع نشرت صورة ابنها "جول" كاتبة: "وانا اتابع ثورة لبنان الذي ينتفض على كل اشكال الطائفية والتبعية والمحسوبية، لبنان الذي يرتفع فوق القهر والجوع"

صيّاح

إيميه صيّاح التي أعلنت حملها منذ أسابيع، اختارت صورة مؤثرة لطفلة كشاركة تحمل لافنة تشكو فيها من غربة والدها للعمل وتضع اللوم على السياسيين.

