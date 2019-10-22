إسلام صبرى يضع الموسيقى التصويرية لـ "شديد الخطورة" لـ أحمد العوضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الملحن إسلام صبرى الموسيقى التصويرية لمسلسل "شديد الخطورة "، من بطولة أحمد العوضى، والمقرر عرضه خلال شهر نوفمبر المقبل على منصة watch it

وقال إسلام صبرى لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالعمل فى هذا المسلسل لوجود فنانين متميزين ومؤلف موهوب ومخرج واعِ، وشركة كبيرة في الإنتاج وهي شركة "سينرجى"، معربا عن سعادته بتقديم موسيقى جيدة تتماشى مع هذا العمل.

مسلسل "شديد الخطورة" يعد أول إنتاج مصري ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات من المقرر عرضه على منصة watch it، خلال شهر نوفمبر المقبل، وهى سابقة الأولى من نوعها فى عالم الدراما التليفزيونية، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على.

يذكر أن إسلام صبرى قام بعمل موسيقى أون سبورت أف أم، وموسيقى مسلسل "سرايا حمدين" للفنان سامح حسين، والموسيقى التصويرية فيلم "يوم ما اتقابلنا" لمحمود حميدة، وفيلم "البرنسيسة"، وأغنية لطيفة التى طرحت بمناسبة عيد الأم الماضي، وشارك في تتر مسلسل "أبو جبل" مع مصطفى شعبان.