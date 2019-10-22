شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل تامر عاشور بسبب سوء الطقس والأمطار الغزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر منظمو حفل الفنان تامر عاشور، الذى كان مقررا إقامته بعد غد الجمعة، بأحد النوادى على طريق المطار، تأجيله إلى يوم 8 نوفمبر المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول سيول فى مناطق مختلفة بالقاهرة، خاصة وأنه متوقع استمرار هذه الأحوال حتى الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك فى الحفل الفنان أدهم سليمان، والفنانة الجزائرية هنادي، والدى جى رامى بلازن ويحضر عاشور لتقديم مجموعة من أشهر أغانيه، منها "وقت الوداع، أجمل حلم، ليه بيفكر، عشت معاك حكايات، تسلم، خدها كلمة"، بالإضافة لأغاني أحدث ألبوماته "أيام"، كما يقدم سليمان أكثر من أغنية منها "يا سمرا، حكايتنا، أسمي، كل ما في القلب، ".

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يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذي طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية، وهم: "ماشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالي، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية".