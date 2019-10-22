شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للسينما ينتهى من فيلم "تستطيع الخروج اليوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز القومي للسينما برئاسة الدكتوره سعاد شوقي عن انتهاء الفيلم الروائي القصير "تستطيع الخروج اليوم" وبدء رحله الفيلم للمشاركة في المهرجانات الدولية ممثلا المركز القومي للسينما وممثلا مصر. تدور أحداث الفيلم في يوم مشحون بالتوترات وسوء الحظ حيث يهرب البطل باحثآ عن الآمان في عالمه البائس . Advertisements الفيلم تأليف وإخراج مختار علي، مونتاج منار حسني، مدير تصوير نادر جلال، مهندس ديكورأسامة الشناوى، مكساج رامى حسين، صوت إبراهيم عبد العزيز، إشراف عام فوزى العوامرى.

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