شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعدادات النهائية لآخر أفلام سلسلة Star Wars الشهيرة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لسلسلة الأفلام الشهيرة Star Wars ، التريلر الأخير والنهائي لفيلمها القادم Star Wars: The Rise of Skywalker، والمقرر طرحه يوم 20 ديسمبر المقبل في دور العرض السينمائي.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم عبر منصة السوشيال ميديا تويتر، مقطع الفيديو الترويجي النهائي للفيلم الجديد الذي سرعان ما حصد ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة.

Advertisements

سيتم طرح فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker يوم 19 ديسمبر المقبل في المملكة المتحدة، الفيلم الجديد من إخراج جاي جاي أبرامز، ويدير فريق من الممثلين والمحاربين القدامى من سلسلة Star Wars حرب النجوم وهم ديزي ريدلي (ري)، وآدم درايفر (كيلو رين)، وجون بويجا (الفنلندي)، وأوسكار إسحاق (بو داميرون)، ولوبيتا نيونجو (ماز كاناتا)، دومنال جليسون (جنرال هوكس)، كيلي ماري تران (روز تيكو)، جوناس سوتامو (تشوباوكا)، بيلي لورد (الملازم أول)، جريج جرونبرج (سناب ويكسلي)، مارك هاميل (لوك سكاي ووكر)، لوك أنتوني دانييلز (سي -3PO)، بيلي دي ويليامز (لاندو كالريسيان) وكاري فيشر (ليا أورجانا) بالإضافة إلى إضافات جديدة ناعومي آكي (ليدي ماكبث)، ريتشارد إي جرانت (لوجان)، دومينيك موناجان (لوست)، وكيري راسل (الأمريكيون).

الفيلم يدور حول مواجهة المقاومة الباقية من الدرجة الأولى مرة جديدة في الفصل الأخير من ملحمة Skywalker، حسبما نشر موقع " flickeringmyth".