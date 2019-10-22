شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر أخير للجزء الجديد من سلسلة Star Wars قبل طرحه ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الحساب الرسمي لـ فيلم Star Wars عن تريلر جديد للعمل، الذى من المقرر أن يطرح تحت اسم Star Wars: The Rise of Skywalker، ومن المقرر طرحه في دور العرض الأمريكية بداية من ديسمبر القادم.

ويأتي طرح التريلر الجديد بعد أن كشف الحساب منذ أيام عن فيديو ترويجى أخير لـ Star Wars: The Rise of Skywalker، العمل من إنتاج شركتى سونى وLucasfilm، اللتين أعلنتا أن متابعى الفيلم يمكنهم بدء حجز تذاكرهم من أمس 21 أكتوبر.

كما سيتم طرح فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker يوم 19 ديسمبر المقبل في المملكة المتحدة، الفيلم الجديد من إخراج جاي جاي أبرامز، ويدير فريق من الممثلين والمحاربين القدامى من سلسلة Star Wars حرب النجوم وهم ديزي ريدلي (ري)، وآدم درايفر (كيلو رين)، وجون بويجا (الفنلندي)، وأوسكار إسحاق (بو داميرون)، ولوبيتا نيونجو (ماز كاناتا)، دومنال جليسون (جنرال هوكس)، كيلي ماري تران (روز تيكو)، جوناس سوتامو (تشوباوكا)، بيلي لورد (الملازم أول)، جريج جرونبرج (سناب ويكسلي)، مارك هاميل (لوك سكاي ووكر)، لوك أنتوني دانييلز (سي -3PO)، بيلي دي ويليامز (لاندو كالريسيان) وكاري فيشر (ليا أورجانا) بالإضافة إلى إضافات جديدة ناعومي آكي (ليدي ماكبث)، ريتشارد إي جرانت (لوجان)، دومينيك موناجان (لوست)، وكيري راسل (الأمريكيون).

الفيلم يدور حول مواجهة المقاومة الباقية من الدرجة الأولى مرة جديدة في الفصل الأخير من ملحمة Skywalker، حسبما نشر موقع " flickeringmyth".