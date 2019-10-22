شكرا لقرائتكم خبر عن كيف دعم يوسف الشريف زوجته إنجى علاء فى مسلسلها الأول "بلا دليل"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم يوسف الشريف الدعم المعنوى والترويج لمسلسل "بلا دليل" الذي تقدم قصته زوجته مصممة الأزياء والمؤلفة إنجى علاء، عقب عرض الحلقة الأولى من المسلسل التى عرضت على شاشة قناة cbc، ولاقت نجاحا وتفاعلا كبيراً من الجمهور، وكتب الشريف معلقاً: "‏ألف مبروك يا حبيبتي أنتِ تعبتى وإن شاء الله ربنا هيوفقك أنا أول المتابعين".

يشار إلى أن النجم يوسف الشريف يعمل حاليا على تحضيرات مسلسله الجديد "النهاية"، والمقرر أن يقدمه خلال شهر رمضان المقبل، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وإنتاج "سينرجى".

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"بلا دليل" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ودرة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.