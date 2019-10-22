محمد أنور ينشر صورة مع نجوم مسرح مصر من المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر نجم مسرح مصر الفنان محمد أنور صورة تجمعه بفريق مسرح مصر، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في أثناء توجههم إلى الرياض للمشاركة في فعاليات موسم الرياض.
وظهر أنور ونجوم مسرح مصر من داخل المطار، وعلق: "إلى الرياض إن شاء الله، هنعرض إن شاء الله لمدة 4 أيام من الخميس إلى الأحد المقبل".
يذكر أن نجوم مسرح مصر حرصوا على أداء مناسك العمرة، بعد وصولهم إلى الملكة العربية السعودية، أمس.
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