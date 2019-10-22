فيديو| إيمان العاصي ترقص على "HAVANA"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة إيمان العاصي مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في إحدى الحفلات. وظهرت العاصي في الفيديو وهي ترقص على أغنية "HAVANA"، للفنانة كاميلا كابيلو، وعلقت على الفيديو: "HAVANA OOH NANA". يذكر أن الفنانة إيمان العاصي تنتظر عرض مسلسل "مملكة إبليس" الذي تشارك في بطولته رانيا يوسف، وغادة عادل، وإخراج أحمد خالد موسى، وتأليف محمد أمين راضي. ؤ

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