تأجيل حفل تامر عاشور بسبب الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قررت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور، المقرر إقامته يوم 25 من أكتوبر الجاري، بنادي أيروسبورت بطريق المطار، بمشاركة الفنانة الجزائرية هنادي، والدي جى رامى بلازن، تأجيله، إلى يوم 8 من نوفمبر المقبل، نظرا لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

ويقدم عاشور خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، منها "وقت الوداع، أجمل حلم، ليه بيفكر، عشت معاك حكايات، تسلم، خدها كلمة"، بالإضافة لأغاني أحدث ألبوماته "أيام"، كما يقدم سليمان باقة من أجمل أغانيه الخاصة التي يحبها الجمهور منها، "يا سمرا، حكايتنا، اسمي، كل ما في القلب".

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذي طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية، وهي: "ماشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالي، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي إنت حبيبي، ده حكاية".