فيديو| على طريقة نانسي عجرم.. مي سليم تغني "اه ونص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بمقطع فيديو، من كواليس مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الفيديو بملابس تشبه ملابس الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في كليب "اه ونص"، وغنت مي الأغنية، وعلقت: "فُتنة في حواديت الشانزليزيه، قريبا".

"حواديت الشانزليزيه" إنتاج شركة سينرجي إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فني فتحي إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحي ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وستايليست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، وبطولة: إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبدالحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف: فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول، وليلى عز العرب.