سيد رجب ينشر البوستر الرسمي لـ"حبيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان سيد رجب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، البوستر الرسمي للفيلم القصير "حبيب".

علق رجب على الصورة، قائلاً: "البوستر الرسمي للفيلم القصير (حبيب)، يعرض لأول مرة عالميًا ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي"، في الفترة من 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل.

تدور أحداث الفيلم عن "حبيب"، وهو حلاق في أواخر الستينيات من عمره، يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها.

"حبيب" بطولة سيد رجب، وسلوى محمد علي، وعلى صبحي. وهو عمل من إنتاج مشترك بين شركتي ريد ستار للإنتاج الفني وS Productions وتأليف وإخراج شادي فؤاد، مدير التصوير جوزيف كرم، مونتاج محمد عيد، موسيقى أحمد الصاوي.