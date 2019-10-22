مدحت العدل يعلق على أزمة حمو بيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

علق السيناريست مدحت العدل على الأزمة الأخيرة لمغني المهرجانات حمو بيكا، بعد نشره مقطع فيديو هدد فيه نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر.

كتب العدل تغريدة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: "في موضوع (حمو بيكا) أرفض تمامًا الطريقة التي تكلم بها أمام النقابة وأرفض تهديداته، لكن دعوا الناس تختار من تحبهم حتى لو لم يكن ذوقكم. حمو بيكا ومن هم مثله نتاج مجتمع نعيشه بالفعل، والحل ليس المنع ولكن أن نصنع أغنيات أجمل وأروع فيحبها الناس".

يُذكر أن مغني المهرجانات حمو بيكا نشر مقطع فيديو داخل نقابة الموسيقيين، بعد رفض منحه "كارنيه دي جي"، وهدَّد النقابة ومسؤوليها بالتظاهر ضدهم، وتهكم على فن نقيب الموسيقيين هاني شاكر، حتى تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه بيكا بالدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد.