تراند اليوم : فنانة كويتية شهيرة تتبادل القبلات.. وتثير الجدل...

أثارت الفنانة الكويتية أبرار حالة من الجدل في عيد ميلادها عقب تبادلها قبلات مع زوجها، عقب تقديمه لها باقة من الورود.

ونشرت الفنانة الكويتية على حسابها في إنستجرام بمناسبة عيد ميلادها قائلة : " احبكم كل واحد ذكر عيد ميلادي حبايبي و الهديه مو شرط شي ثمين ولا الماس و ذهب الهديه قلب صافي يحبج مشكور زوجي عيالي اهلي و جمهوري اعشقكم و اول مره توصلني منجمهوري لي بيتنا حيل استانست".

وتفاعل العديد من متابعي ابرار مع عيد ميلادها، بينما وصف البعض أن ما يحدث هو مجرد تصنع مع زوجها.