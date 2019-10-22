تراند اليوم : إليسا تتحدى نصر الله: "ما في رجعة لورا"

وكتبت إليسا على حسابها في تويتر : " ما بقا حدا لا يخوّفنا لا بالشتي ولا بالقوة ولا بالموتوسيكلات. هيدا الشارع لازم يضل كلو زخم لأنو ما في رجعة لورا.. السلطة الفاسدة هيي مرعوبة مش نحنا".
يأتي هذا عقب انتشر مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر نزول عناصر من حركة أمل التابعة لحزب الله إلى شوارع لبنان على دراجات بخارية لأجل ترويع المتظاهرين.
وهددت عناصر المليشيات كل من يرفع علم لبنان، وهددت باستخدام سلاح ثقيل.
وكان حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله قد هدد في خطابه الأخير بأن الدعوة إلى رحيل أو إسقاط الحكومة سيؤدي إلى فوضى، كما أن الدعوة إلى النزول إلى الشارع سيؤدي إلى نهاية لا يحمد عقباها.
وبحسب تصريحات للمتظاهرين، من داخل ساحة التظاهرات، عقب خطاب نصر الله، فإنهم أكدوا أن لبنان شعب واحد.
ورفضوا الاحتكام أو الدعوات إلى الشعارات الطائفية، وأن من يحب لبنان عليه أن ينزل إلى الشارع بعَلَم لبنان فقط، وليس لأي حسابات طائفية أو أيدلوجية.