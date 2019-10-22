لماذا يعد ناصر القصبي أيقونة الكوميديا في السعودية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - يقدم النجم السعودي ناصر القصبي عملاً واحداً تقريباً كل عام

لكن أعماله تظل متداولة كل يوم على الهواتف النقالة للسعوديين















مقاطع ناصر القصبي القصيرة والساخرة يتم تداولها عبر مجموعات "الواتساب" وغيرها

وهي مستقاة من " طاش ما طاش"، "عيال قريّة"، "أبو الملايين"، "سيلفي"، وغيرها من الأعمال المميزة









وفرة المحتوى الكوميدي لـ ناصر القصبي وحب الناس لشخصياته .. وتعبيره عن حالهم

هو ما جعل مشاهده تتصدر مجال "الكوميكس" على مواقع التواصل لعقود طويلة





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الكوميديا عند ناصر القصبي ليست في الفن فقط، وإنما في حياته الخاصة

فعندما طلبت الكاتبة بدرية البشر من القصبي أن يكتب لها مشهداً في إحدى مسرحياتها

وافق بشرط، أن يتزوج منها، فتزوجت منه بالفعل، وله الآن منها 3 أبناء









القصبي عاد للمسرح السعودي بعد غياب 30 عام بمسرحية «الذيب في القليب»

والتي من المؤكد سوف يتم تداول "الإفيهات" الموجودة بها

بين الجمهور السعودي .. لسنوات طويلة







