عبد الرحمن قويدر: الدراما المشتركة ظلمت الفنانين السوريين وأتمنى العمل مع تيم حسن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - يعد من المواهب المميزة في الدراما السورية وغالباً ما يستعين به المخرجين لأداء ادوار السهل الممتنع يملك قدرات على تنويع أدائه بين الكوميدي والتاريخي والمعاصر وهي قدرات لا تجتمع في عدد كبير من الممثلين في هذا الموسم. افتتح مشاركاته بالموسم الثاني من مسلسل " ببساطة " .. الفنان السوري عبد الرحمن قويدر حل ضيفاً على " الخليج 365 " وكان معه الحوار الآتي .



بداية حدثنا عن مشاركتك بمسلسل " ببساطة " ؟

هو عمل عبارة عن لوحات كوميدية قصيرة تتراوح مدتها بين الأربع والسبع دقائق وهذه اللوحات تعتمد بشكل رئيسي على كوميديا الموقف وتناول مجموعة من المواضيع المختلفة بأسلوب كوميدي حيث أشارك بالعديد من لوحات العمل المختلفة عن بعضها بالفكرة والمضمون والشخصية التي أقدمها. وهذا النوع من الأعمال يستهويني لأني أستطيع أن أقدم شخصيات مختلفة عن بعضها البعض .



هل هناك صعوبة بأداء الأدوار الكوميدية أكثر من الأنماط الدرامية الأخرى ؟

الفرق بين الكوميديا والأنواع الأخرى هو كما يقال " شعرة " وهي الفرق بين تقديم دور كوميدي يضحك الناس نتيجة الموقف أو أن يتحول العمل إلى تهريج وأن يكون الممثل ثقيلاً على الجمهور وبرأيي أصعب انواع التمثيل هو الكوميديا التي تحتاج إلى الطرافة وخفة الظل وتوفر نص مميز ومخرج مميز .



شاركت بمسلسل " بقعة ضوء " و حالياً بمسلسل بـ"بساطة " ما الفرق بين العملين ؟

كل العملين كوميديان ولكن لكل منهما خصوصيته من ناحية النوعية و الفكرة والطريقة التي يتم فيها تناول المواضيع وبرأيي العملان مختلفان ولكل منهما خصوصيته .



لغاية الآن لم تأخذ فرصتك بدور او شخصية يمكن أن تمثل فيها بشكل يتحدث عن موهبتك فما السبب؟

حقيقية وضعت يدك على الوجع وهذا السؤال موجه لشركات الإنتاج والمخرجين حول عدم استدعائي لشخصية يمكن أن تغيير مساري رغم أن بداخلي طاقات كبيرة أتمنى أن أجد المساحات الكافية لتقديمها من خلال دور يكون له خصوصيته ولكن ما زلت على أمل هذه الفرصة وبانتظارها .



ممن تتوقع أن تأتيك هذه الفرصة ؟

ليس من أحد لأني بصراحة أقولها لا أحد له فضل عليّ بالوسط الفني باستثناء أشخاص قلائل لهم فضل عليّ وفي مقدمتهم صديقي المقرب النجم فادي صبيح والمخرج سيف الدين سبيعي الذي قدمت معه أكثر من عمل مهم منها "أهل الراية" و"بنت الشهبندر" و"الحصرم الشامي" وغيرها .

عبد الرحمن قويدر



الدراما السورية لم تتمكن من صنع نجوم جدد في السنوات الأخيرة ما السبب برأيك ؟

الدراما السورية مريضة حالياً وتحتاج إلى علاج من المختصين وتكاتف من الجميع حتى تستعيد عافيتها وتكون قادرة على استعادة مكانتها المعروفة من جديد وهذا الأمر يقودنا إلى ضعفها في صناعة النجوم خلال السنوات الأخيرة .



ما رأيك بالدراما المشتركة ولماذا لم نجدك فيها ؟

لا أشارك بها لأني لم أتلق العروض ولكن أحس بأن الفنانين السوريين تعرضوا للظلم بالدراما المشتركة ما عدا عدد من النجوم المعروفين من قبل الجميع .



لمَ برأيك الفنانون السوريون مظلومون بالدراما المشتركة ؟

العمل المشترك بشكل عام يقوم على طاقم فني سوري إخراجاً وكتابة والكثير من الفنيين وأيضاً البطولة الذكورية للمسلسل دائماً ما تكون لنجم سوري. أما بقية الفنانين السوريين فتكون مشاركتهم ضعيفة أو بأدوار مساندة .



هل تعتقد ان الفنانات اللبنانيات أخذن الفرصة من الممثلات السوريات ؟

لا شك في ذلك بسبب النوع الذي فرضته الدراما المشتركة بالشراكة بين ممثل سوري وممثلة لبنانية ببطولة العمل وتركيب هذه الأعمال بناء على هذه الوصفة وبالتالي نجد أن البطولة تذهب دائماً لعدد من الممثلات اللبنانيات وعدد من النجوم السوريين.



من هو الممثل الذي لم تعمل معه وتتمنى أن تتشاركا سوياً ؟

تيم حسن سبق وأن عملت معه في مسلسل "ربيع قرطبة" ولم يتكرر الأمر وكذلك أتمنى أن أتواجد بعمل فيه باسل خياط .

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هل تتمنى المشاركة بمسلسل "الهيبة" ؟

بالتأكيد فهو عمل جماهيري كبير عدا عن تواجد النجم تيم حسن فيه وهو قيمة مضافة كبيرة وكذلك المخرج سامر برقاوي وإذا كان الدور مناسباً فبكل تأكيد أتمنى ذلك .



من برأيك النجم الأهم على الساحة الفنية تيم حسن أم قصي خولي أم عابد فهد أم باسم ياخور أم باسل خياط ؟

كلهم نجوم ولهم أهميتهم وقيمتهم الفنية والجماهيرية والتمثيلية وكل منهم له خصوصيته .



من هو المخرج الذي لم تعمل معه وتتمنى ذلك و لماذا ؟

الليث حجو والذي سبق وتعاونت معه بعمل الندم بدور صغير وبالتأكيد هو مخرج يتمنى أي ممثل العمل معه فهو على مخرج على مستوى عالي فنياً وفكرياً وصاحب مشروع وله رؤية مميزة ويحول النص إلى صورة جميلة بأفكار كبيرة .



من هي الممثلة التي تراها نجمة سورية الأولى اليوم سلافة معمار ، كاريس بشار ، أمل عرفة ، سلاف فواخرجي أم غيرهن ؟

كل من ذكرتهم هن نجمات كبيرات وكل واحدة لها خصوصيتها الفنية وأحبهن جميعاً ولكن كوجهة نظر شخصية أميل لطريقة أداء سلافة معمار .



حالياً أنت بمرحلة ارتباط فمتى سيكون زفافك وهل العروس من الوسط الفني ؟

إن شاء الله مع نهاية العام الحالي أو بداية العام الجديد والفتاة التي ارتبط بها هي من خارج الوسط الفني وتملك اختصاصاً باللغة الفرنسية وعشت قصة حب مع " روان " وحصل ذلك بلقاء تم مصادفة .



هل انت ضد خيار الارتباط بفتاة من الوسط الفني ؟

لست ضد ذلك وإنما لحقت قلبي وعقلي وارتبطت بروان .



هل ترى أن زيجات الوسط الفني مصيرها الفشل ؟

لا ليس كذلك فهناك زيجات مستمرة وربما يتم تسليط الأضواء على طلاقات أو خلافات الوسط الفني كونه تحت الضوء ولذلك يجري الحديث عن ذلك بشكل كبير خلافاً للأوساط الأخرى .



من هو برأيك الممثل السوري الذي لم ينل حقه رغم أنه يملك إمكانات كبيرة ؟

محمد حداقي وفادي صبيح فهذان النجمان يتمتعان بإمكانات كبيرة جداً على صعيد القدرات التمثيلية .

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