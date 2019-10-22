شاهد: مفاجأة مميزة من زوج بلقيس للاحتفال بيوم ميلادها الـ 31 داخل منزلهما

جهز رجل الاعمال سلطان عبد اللطيف، زوج الفنانة بلقيس فتحي مفاجأة مميزة لها للاحتفال بيوم ميلادها الـ 31 داخل منزلهما.

ونشر الشاب مقاطع فيديو من المفاجأة المميزة التي جهزها لبلقيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام برش أرضية المنزل بالورود الحمراء من المدخل الى الغرفة وجهز قالب حلوى من طبقات عدة على طاولة في الوسط.

وظهرت النجمة اليمنية في غاية السعادة والاندهاش من كمية الحي والرومانسية من زوجها الذي حرص ان يغني لها أغنية الميلاد، بينما كانت تحمل طفلهما تركي بين يديها، وحرصت على إخفاء ملامحه كعادتها.

وإنتشر مقاطع فيديو أخرى ظهر فيها النجم الاماراتي حسين الجسمي مع زوج بلقيس وهما يغنيان لها بهذه المناسبة.

يشار إلى أن بلقيس احتفلت مع مجموعة من الفنانين في افتتاح ممر المشاهير في دبي والذي حضره مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم منى زكي وزوجها أحمد حلمي والنجمة الهندية سونام كابور، وهو يضم 40 نجمة منحت بلقيس نجمة منها .