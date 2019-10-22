محمود العسيلي يحتفل مع جمهوره في سبورتنج

يحيي الفنان محمود العسيلي، حفلاً غنائياً يلتقى خلاله جمهوره يوم الخميس الموافق 7 من شهر نوفمبر المقبل ،وذلك على مسرح ملعب عزيز فهمي، بنادي سبورتنج في الإسكندرية.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذاكر يتراوح بين 100 جنيهًا، و 200 جنيهًا، و300 جينهًا.

Advertisements

يذكر أن الفنان محمود العسيلي ،طرح مؤخرًا

كليب بعنوان "إنتي وأنا"، وهو من إخراج إبراهيم حدرج، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، كما تخطى الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.