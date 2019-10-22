بالفيديو.. مدحت صالح يطرح أغنية "عليك إحساس"

طرح الفنان الكبير مدحت صالح ،أغنية جديدة تحمل عنوان "عليك إحساس" ضمن ألبومه الجديد عبر قناته بموقع اليوتيوب. بموقع اليوتيوب. "عليك إحساس" كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان Advertisements ،محمد النادي ،وتوزيع موسيقي وليد شراقي. ،محمد النادي ،وتوزيع موسيقي وليد شراقي. ويشار إلى أن آخر أعمال مدحت صالح ،كانت أغنية بعنوان "حد غيري" والتي حققت 200 ألف مشاهدة.

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