محمد صبحي يفجر مفاجأة بمناسبة "خبيتنا"

أعلن النجم محمد صبحي عن عودة مسرحية "خيبتنا"، ومن المقرر بدء عرضها يوم الجمعة والسبت الموافقين 22 و23 من شهر نوفمبر المقبل. ونشر النجم محمد صبحي بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتعرض مسرحية "خيبتنا"، على مسرح ميدنة سما سنبل. حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتعرض مسرحية "خيبتنا"، على مسرح ميدنة سما سنبل. Advertisements يذكر أن مسرحية "خيبتنا" تتناول ما يحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمي في علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية في قالب كوميدي غنائي استعراضي يجسد فيها النجم محمد صبحي شخصية الدكتور يائس العالم في علم الجينات. على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمي في علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية في قالب كوميدي غنائي استعراضي يجسد فيها النجم محمد صبحي شخصية الدكتور يائس العالم في علم الجينات.

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