ميريام فارس توجه رسالة نارية لبعض الفنانين اللبنانين

وجهت الفنانة ميريام فارس رسالة نارية لبعض الفنانين اللبنانين، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات "تويتر".

واستنكرت ميريام بسلبية بعض الفنانين اللبنانين بعدم مشاركتهم في رأيهم بما يحدث في لبنان، قائلة: "أنا كتير مستغربة من الفنانين والفنانات يلي طول عمرن بيتباهوا وبيحكوا بالوطنية وبحبهم

للبنان ولهلّق بعد ما تحركوا كرمال المحسوبيات..شو ناطرين يا فنانين لتضامنوا مع الناس الموجوعة ويلي عم تصرخ من حرقة قلب، الناس هلّق بحاجة للدعم منّا مش وقت اللي بتكون الدني بألف خير تطلعوا تتفاصحوا ... هلّق وقته".

وجاء ذلك بعد أن قام بعض الفنانين اللبنانين بتجاهل الأحداث والأزمات التي تمر بها دولة لبنان حاليًا.

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يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت سابقًا كليب بعنوان "قومي"، وهو من إخراج شريف ترحيني، وكلمات وألحان يوسف العماني، و توزيع حسام الدين، كما كسر الكليب حاجز الـ 19 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.