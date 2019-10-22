فيديو.. ويجز يطرح أحدث أغنايه "حورية"

طرح فنان الراب ويجز أحدث أغانيه بعنوان "حورية"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". العالمي "يوتيوب". Advertisements يذكر أن فنان الراب ويجز طرح حديثًا أغنية بعنوان "كان نفسي"، وهي من توزيع دي جي توتي، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا. أغنية بعنوان "كان نفسي"، وهي من توزيع دي جي توتي، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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