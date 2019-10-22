صور.. تفاصيل ندوة علي حفظي وخالد سعد في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

استضافت اليوم كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اللواء أركان حرب علي حفظي محافظ شمال سيناء الأسبق، وكبير مذيعي القنوات التلفزيونية الإعلامي خالد سعد.

وناقش سيادتهما الطلاب حول أهمية دور الإعلام في تشكيل الإدراك العام لمواجة الشائعات والحروب النفسية وتأثيرهم السلبي، على حماية الأمن القومي.

وفي بداية الندوة، تم تقديم عرض فيديو من منتاج طلاب الأكاديمية، تقديما للضيوف.

وصرح محافظ شمال سيناء الأسبق علي حفظي بأن مصر مستهدفة على مر التاريخ، ومطمع للغزاه.

وأضاف "أنه لا يوجد فرق بين الجيش والشعب، وأن الجيش أفراد من الشعب". وأكد أن تواصل الأجيال مهم جدا، ويجب الحرص عليه، موضحا بأن الشباب هم الطاقة والحيوية، وهم الأيدي العاملة، وأن التخطيط ووضع الخطط مسؤلية جيل الرواد، الذي لديه الخبرة الحياتية.

وشرح كيفية استرداد مصر لأرضها الغالية سيناء من يد العدو اللعين، منذ بداية النكسة، حتي حرب الاستنزاف، ثم هدم خط برليف، الذي يعتبر واحدا من أهم انجازات المصريين جميعا دون تفريق، وأعرب سيادته أن خط ضرب خط برليف هو أساس نصر حرب أكتوبر المجيد.

وانهى المحافظ الأسبق كلامه بمعنى قائلا: "مصر هي العزيمة، مصر هي الأرادة، تحيا مصر".

وبدأ كبير مذيعي ماسبيرو خالد سعد كلامه، بوصف ملحمة أكتوبر المجيد، و أشاد بدور القوات الجوية المصرية، والتي كانت سببا في انتصار حرب اكتوبر.

وأضاف المذيع خالد سعد، أنه يجب على المصريين جميعا الاعتراف بأبطال حرب أكتوبر، والذين شاركوا في الحرب من أول رئيس الراحل جمال عبد

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الناصر، الذي شارك في حرب الاستنزاف، حتى وفاته المنية.

والرئيس الشهيد أنور السادات، والذي حقق نصر أكتوبر، بكل عزيمة ودهاء الذكاء، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي كان لديه الفضل في الضربة الجوية الاولى، والتي كانت سببا في اهتزاز العدو، وكانت سببا في انسحاب العدو من أراضي مصر العظيمة، وأيضا الذي أنقذ مداخل قلب الوطن الغالي مصر، بعد وجود ثغرة الدفرسوار.

وقامت إدارة الأكاديمية في ختام الندوة بإهداء وتسليم درع الأكاديمية للواء أركان حرب علي حفظي محافظ سيناء الأسبق، ولكبير مذيعي القناة الأولى الأستاذ خالد سعد، وذلك وسط تصفيق حاد من الطلاب.

ونصح سيادته بطلاب الأكاديمية، عدم الأخذ نهائيا بالأخبار، التي لم تتحلى بالثقة، ومن جهات غير رسمية، لأنها تؤثر بالسلب على الأمن القومي، وخاصة أخبار السوشيال ميديا.

يذكر أن الندوة نظمت من قبل إدارة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت إشراف عميدة الكلية الدكتورة عزة هيكل، و وكيل الكلية الدكتور محمد نادر.