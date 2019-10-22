الأسود الشفاف اختيار روجينا في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية روجينا لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

روجينا ظهرت في الصور وهي ترتدي فستان أسود شفاف قصير من التل يعلو ركبتيها، بينما وضعت ماكياج ناعم على وجهها، وكومت شعرها من الخلف.

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جمهور الفنانة المصرية تغزل فيها من خلال عدد من التعليقات عبر حسابها الخاص، بينما رأى البعض الآخر أن طلتها جريئة جدًا، ولا تتناسب معها.

روجينا كانت حريصة على حضور أكثر من مهرجان فني مؤخرا، وكان بدايتها مهرجان الجونة السينمائي، وكذلك مهرجان الإسكندرية.

يُذكر أن روجينا غابت عن دراما رمضان 2019 واكتفت بالظهور ضيفة شرف في حلقة من حلقات مسلسل “بدل الحدوتة 3” في الحدوتة الثانية “عودة لهفة».

وكانت روجينا، قد شاركت في رمضان 2018 في مسلسلي “كلبش 2” مع أمير كرارة وعدد من الفنانين، وحقق العمل نجاحا كبيرا في جزأيه الأول والثاني والثالث أيضا، وشاركت أيضا في مسلسل”ضد مجهول” مع الفنانة غادة عبد الرازق.