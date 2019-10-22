هدية غير تقليدية لكيم كاردشيان من زوجها في عيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365 كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان عن هدية زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست اليها في عيد ميلادها الـ 39 الذي صادف يوم 21 من شهر أكتوبر 2019. النجمة العالمية قالت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام إن كاني ويست تبرع بمليون دولار أمريكي لمصلحة السجون باسمها احتفالا بعيد ميلادها. ونشرت كيم كاردشيان الشهادة التي توثق التبرع الذي حمل اسمها، حيث قرر كاني ويست التبرع باسمه هو وابنائهما الأربعة اهداءً لنجمة تلفزيون الواقع الامريكي. وأصبحت كيم كاردشيان، في الاونة الاخيرة، تهتم بشئون المسجونين في السجون الأمريكية وساهمت في الإفراج عن سيدة حصلت على حكم مؤبد ومن قبل استأجرت منزل لسجين أنهى فترة عقوبة لكي يبدأ حياته من جديد.

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