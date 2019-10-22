عبدالله بوشهري يحتفل بعيد ميلاد ابنته الوحيدة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان الكويتي عبدالله يوشهري بعيد ميلاد ابنته الوحيدة “داليا”، والتي أتمت ثلاثة سنوات.

الفنان الكويتي شارك جمهوره بمقطع فيديو من أجواء الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والذي ظهرت فيه ابنته مرتدية فستان طويل بلون البيبي بلو أظهرها كالأميرات.

بوشهري ظهر في المقطع وهو يلعب مع ابنته ويمازحها، وأحضر لها قالب تورتة صغير حمل رقم “3”، وأرفق المقطع بتهنئة خاصة لابنته عبر فيها عن شدة حبه لها، بقوله: “كل عام وأنتي عسل قلبي و دنيتي من أول ما ييتي الدنيا غيرتي حياتي و صرت شخص ثاني المشاعر الي احسها معاج عمري ما تخيلت أنتي راح احسها أبداً”.

Advertisements

الفنان الكويتي أضاف: “كل عام وأنتي بألف خير يا أغلى شي.. عسى الله يخليج لي ولا يحرمني منج يارب..و يخليني لج وما أقصر عليج في ولا شي.. احبج يا أحلى داليا بالدنيا وعقبال ٣٠٠ سنه مو بس ٣ سنين يا روح قلب أبوج”.

وكان الفنان الكويتي عبدالله بوشهري قد رزق بابنته “داليا” يوم 20 أكتوبر عام 2016، ونشر مجموعة صور له مع طفلته.