جومانا مراد تحتفل بعيد زواجها السادس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية جومانا مراد بعيد زواجها السادس من المحامي ربيع بسيسو، وحرصت على مشاركة الفانز أجواء احتفالها بصورة رومانسية تجمعها بزوجها.

جومانا هنأت زوجها بتعليق رومانسي كتبت فيه: « عام وأنت حبيبي وزوجي ورفيقي امبارح كملنا ٦ سنين مع بعض وإنشالله العمر كلو بتضلك منور حياتي وجودك معي وحبك هو الي بيعطي للحياه معنى. الله يخليلي إياك يا روحي»، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها سواء من الفانز أو أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، متمنيين لها ولزوجها الحب والسعادة الدائمة.

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يذكر أن جومانا مراد تزوجت ثلاث مرات، الأولى كانت من المخرج نجدت أنزور، ثم انفصلا بعد زواج دام ثلاث سنوات، بعد ذلك ارتبطت برجل أعمال سوري وانتهت العلاقة بالطلاق أيضًا من دون أولاد، وزوجها الثالث هو المحامي ربيع بسيسو الذي احتفلت بزواجها منه أكتوبر 2013، وقد رٌزقت منه بمولودها الأول «محمد» فبراير 2019.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «مدرسة الحب» آخر عمل درامي شاركت جومانا في بطولته، وذلك بعد غياب سنوات طويلة عن الفن، وشاركها في بطولته عدد كبير من النجوم من مختلف الدول العربية منهم صفاء سلطان، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، وبولنت إينال، كما شارك فيه للمرة الأولى النجم التركي مراد يلدريم، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج صفوان نعمو.