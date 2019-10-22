زوج بلقيس يفترش الأرض ورداً احتفالاً بعيد ميلادها.. فيديو رومانسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يكتف رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، زوج الفنانة اليمنية بلقيس بالاحتفال بعيد ميلادها في سهرتهما مع النجم الإماراتي حسين الجسمي في دبي، وقرر مفاجأة زوجته بشكل حميمي.

سلطان فاجأ زوجته التي اكملت عامها الـ31، لحظة وصولهما لمنزلهما في السعودية بحفل شديد الرومانسية، حيث افترش الأرض بالورد الأحمر، ووضع أغاني عاطفية خاصة بأعياد الميلاد، وهي الأجواء التي استعرضها الزوجين بمقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمنى لهما الفانز الحب والسعادة الدائمة.

بلقيس شكرت زوجها على هذه المفاجأة بتعليق كتبت فيه: «شكرا لعائلتي وزوجي الحبيب وشكرا لكل الفنانين والفانز وكل احد تمنى لي الخير والسعادة بيوم ميلادي احبكم وأتمنى ربي يرزقكم أضعاف ما تتمنون لي وباذن الله عام جديد لي فيه الخير والبركة والنجاح».

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يُذكر أن بلقيس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف ديسمبر 2016، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول يوم 12 مايو 2018.

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «تعالى تشوف» باللهجة المغربية، كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل، توزيع محمد رشيد علي، إخراج عبدالرفيع عبديوي، وقد استعانت الفنانة الشابة بفريق من هوليود لتصوير الكليب في مراكش بشكل مبهر.