تصوير «فورست جامب» الهندي بطولة النجم عامر خان 1 نوفمبر

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قالت تقارير إن الممثل عامر خان من المتوقع أن يسافر إلى 100 موقع مختلف في الهند لتصوير فيلمه الجديد، Lal Singh Chaddh، النسخة الجديدة من “فورست جامب” بطولة توم هانكس الذي عُرض على الشاشات عام 1994.

وأضافت التقارير المتداولة في الوقت الحالي أن الممثل يأخذ الأمر بجدية كبيرة، لذلك هو أيضا في طريقه لفقد 20 كيلوجرام لهذا الدور، حسبما ذكرت “هندوستان تايمز”.

مصدر مقرب من فريق العمل، قال: “يطلب النص من عامر أن يعرض رحلة حياته وهذا سيحتاجه ليكون في أماكن مختلفة في كل مرة، لا يؤمن الممثل بالتصوير داخل الاستوديو، وقد طلب من فريقه استكشاف 100 موقع في جميع أنحاء البلاد حيث يمكنهم التصوير”.

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وأضاف “بصرف النظر عن دلهي وغوجارات ومومباي وكلكتا وبنجالور وحيدر أباد، ستكون هناك أيضًا عدة ولايات سيصور فيها عامر للمرة الأولى. بهذه الطريقة، سوف يستكشف البلد أيضًا، لقد بدأت العملية بالفعل، وخلال الشهر ونصف الشهر التالي، سيشارك في وضع اللمسات الأخيرة على المواقع. سيبدأ التصوير من 1 نوفمبر”.

يتناول “فورست جامب”، الذي أخرجه روبرت زيميكيس، قصة رجل بسيط يؤثر عن غير قصد في الأحداث الثقافية والسياسية المهمة من خلال رحلته عبر أمريكا.

كانت آخر مغامرة عملاقة في ميزانية عامر، هو فيلم Thugs of Hindostan، الذي أصيب بنكسة في شباك التذاكر.