هل وجّهت سيلينا غوميز رسالة لحبيبها السابق جاستن بيبر في أغنيتها الجديدة؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلت نجمة البوب الأميركية سيلينا غوميز، بأغنيتها الجديدة بعنوان “Lose You To Love Me”، وبمجرد أن أعلنت عن اسم الأغنية شكك متابعيها أن الأمر له صلة بحبيبها السابق جاستن بيبر، الذي تزوح منذ عدة أسابيع من هالي بلدوين.

ويبدو أنّ سيلينا عادت من جديد لطرح أغانيها، وعبر حسابها الشخصي على “انستقرام” أعلنت عن اسم أغنيتها الجديدة وألبومها، ونشرت صورة لها باللونين الأبيض والأسود دون أي تعبيرات وجه، مرفق بها اسم الأغنية Lose You To Love Me.

أما عن ردود أفعال المتابعين والجمهور، فقد كشف بعض المعجبين أن الأغنية تدور حول حبيب سيلينا السابق، جاستن بيبر، 25 عامًا، وعلق أحدهم على تويتر، قائلاً: “أنا متأكد من أن هذه الأغنية تدور حول Justin Bieber”.

وبشكل ساخر قام أحد المعلقين بإضافة اسمي جاستن بيبر وزوجته، إلى منشور سيلينا غوميز ، في إشارة إلى لفت نظرهما بأنّ الأغنية رسالة لهما.

كشف مصدر لموقع “هوليود لايف” بشكل حصري أنّ سيلينا في أوج إزدهارها وإشراقها بعد زواج حبيبها السابق من هالي بالدوين (للمرة الثانية)، مضيفاً: “لقد تولت مسؤولية صحتها وكانت متسقة للغاية مع جميع الأشياء المهمة مثل تغذيتها ونومها ونشاطها البدني، لذا فإن صحتها مستقرة للغاية في الوقت الحالي”، إضافة إلى ذلك فإن الحالة العاطفية لسيلينا على ما يرام، وفي حالة معنوية مرتفعة.

ومنذ عدّة أيام التقط مصور الباباراتزي عدة صور للنجمة الشهيرة وهي تتسلل إلى منزل صديقها الإيرلندي المغني نيل هوران الواقع في مدينة لوس أنجلوس، في إشارة إلى أن هناك علاقة غرامية ما تجمعهما، لكن الأمر على ما يبدو لا يعدو كونه مجرد لقاء بين صديقين إلى أن تتضح الأمور أكثر حول طبيعة تطور العلاقة بينهما.

وكانت غوميز قد نشرت صورتين لها من أرشيف طفولتها، عبر حسابها الشخصي على “انستقرام” الصورة الأولى قامت سيلينا بنشرها يوم الأربعاء وعلقت عليها :”دائما ما نعود إليه بشكل أعمى” فيما نشرت الثاني اليوم وعلقت عليها: “أعطيت كل شي وكلهم يعرفون ذلك”.

ونالت الصورتان إعجاب محبيها الذي أشادوا بجمالها وبراءتها وهي طفلة.