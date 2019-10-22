مراد يلدريم يحتفل بعيد ميلاد زوجته المغربية إيمان الباني – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: إحتفل النجم التركي مراد يلدريم، المعروف في الوطن العربي باسم “أمير”، بعيد ميلاد زوجته ملكة جمال المغرب إيمان الباني.

وفي هذه المناسبة شارك مراد يلدريم جمهوره بصورة جديدة تجمعه بـ الباني عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وفي تعليقه عليها عبّر عن حبّه الكبير لها.

على صعيد آخر يشارك مراد يلدريم بفيلم جديد يحمل عنوان “القبلة الأولى” إنطلق عرضه في الصالات السينمائية يوم 20 أكتوبر الحالي وتشاركه في بطولته الفنانة التركية أوزجي جوريل.

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تجدر الإشارة إلى أن مراد يلدريم يخوض بطولة درامية جديدة في مسيرته الفنية بمسلسل “رامو”.

وكان مراد يلدريم قد اعتذر عن تقديم برنامج “من سيربح المليون” في نسخته التركية، معربًا عن شكره لتفهم إدارة البرنامج للقرار الذي اتخذه.