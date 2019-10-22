زوج بلقيس يفرش لها الأرض ورودًا احتفالًا بعيد ميلادها – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ ​سلطان عبد اللطيف​ زوجته النجمة ​بلقيس فتحي​ في يوم عيد ميلادها، حيث فرش لها الأرض بالورود الحمراء في بيتهما تعبيرًا منه عن حبه الكبير لها.

ونشرت بلقيس فيديوهات من المفاجأة التي حضّرها لها زوجها وتفاجأت بالمجهود الذي قام به لكي تكون سعيدة بهذا اليوم وشكرته.

وبدت السعادة بشكل كبير على بلقيس التي راحت تلعب بورق الورد المتناثر على الارض وترقص مع زوجها وطفلهما تركي الذي لم تظهر وجهه.

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ومن جهة اخرى كانت بلقيس قد رحبت بالقرار الذي سمحت به دولة الامارات لمواطنيها السفر الى لبنان كونها تحمل الجنسية الاماراتية ايضا.

تجدر الإشارة إلى أن بلقيس تحصد حتى يومنا هذا نجاح أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف” باللهجة المغربية وهي من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.