متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ سلطان عبد اللطيف زوجته النجمة بلقيس فتحي في يوم عيد ميلادها، حيث فرش لها الأرض بالورود الحمراء في بيتهما تعبيرًا منه عن حبه الكبير لها.
ونشرت بلقيس فيديوهات من المفاجأة التي حضّرها لها زوجها وتفاجأت بالمجهود الذي قام به لكي تكون سعيدة بهذا اليوم وشكرته.
وبدت السعادة بشكل كبير على بلقيس التي راحت تلعب بورق الورد المتناثر على الارض وترقص مع زوجها وطفلهما تركي الذي لم تظهر وجهه.
ومن جهة اخرى كانت بلقيس قد رحبت بالقرار الذي سمحت به دولة الامارات لمواطنيها السفر الى لبنان كونها تحمل الجنسية الاماراتية ايضا.
تجدر الإشارة إلى أن بلقيس تحصد حتى يومنا هذا نجاح أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف” باللهجة المغربية وهي من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج بلقيس يفرش لها الأرض ورودًا احتفالًا بعيد ميلادها – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.