حلا شيحة تزفُّ خبرًا سارًّا لجمهورها.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعدُّ الفنانة المصرية حلا شيحة لتحضيرات فيلمها الجديد "هيبتا 2" المقرّر أن تعود به إلى السينما بعد غياب دام 12 عامًا، منذ آخر أعمالها مع الفنان الراحل عامر منيب في فيلم "كامل الأوصاف".

وكشف مصدر مقرّب من الفنانة لـ"فوشيا" أن حلا رحّبت بشدّة بالمشاركة في الجزء الثاني من "هيبتا" الذي حقّق الجزء الأول منه نجاحًا ساحقًا، مشيرًا إلى أنها كانت تبحث عن قصة رومانسية تليق بعودتها للسينما.

وأوضح المصدر أن شيحة ليست الوحيدة التي ستظهر في الجزء الثاني رغم عدم مشاركتها في الجزء الأول، إذْ من المقرّر أن يشاركها البطولة الفنان آسر ياسين.

ويُواصل هادي الباجوري مخرج الفيلم، عقد جلسات مع الجهة المنتجة من أجل الاستقرار على باقي تعاقدات النجوم المشاركين في العمل تمهيدًا لبدء التصوير.

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وكان الجزء الأول من الفيلم مأخوذًا عن الرواية التي حقّقت أعلى المبيعات وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها في 2014، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا في مجال النشر الأدبي.

يُذكر أن الجزء الأول من "هيبتا.. المحاضرة الأخيرة" شارك في بطولته كل من عمرو يوسف، ماجد الكدواني، أحمد بدير، أنوشكا، كندة علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هاني عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، أحمد داوود، وأحمد مالك.