شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس تعاون طارق الشيخ مع أشرف البرنس فى أغنيتين جديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب طارق الشيخ في ألبومه الجديد مع الموزع الموسيقى أشرف البرنس، بأغنيتين، الأولى من كلمات وألحان عزيز الشافعي، والثانية كلمات تامر حجاج، وألحان عصام حجاج.

وكان طارق الشيخ قد انتهي من تسجيل معظم أغانى ألبومه الجديد، ويعمل حالياً على مكساج وماستر، ومن المقرر أن يتم طرحه بموسم رأس السنة، ويضم الألبوم من 8 إلى 9 أغنيات.

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طارق الشيخ وأشرف البرنس

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها أشرف البرنس مع طارق الشيخ، حيث تعاونا قبل ذلك في أغنية "جابوني الدنيا" بمسلسل " الحرباية " للمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، وحققت نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا وقت طرحها داخل أحداث مسلسل.



طارق الشيخ وأشرف البرنس

الموزع الموسيقى أشرف البرنس قدم العديد من الأغانى الناجحة لنجوم الغناء، منهم: حكيم ،وسامو زين، وحمادة هلال، وسمية الخشاب، وسمسم شهاب، ومصطفى كامل، ومصطفى حجاج، وحسين الجسمى، وشعبان عبد الرحيم، ورولا سعد، وسعد الصغير، ودياب.