تراند اليوم : تسريب فيديو لـ” كايلي جينر ” يكشف المستور – إتفرج

كشف تطبيق TikTok الشهير عن ان الفيديو الذي صممته نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر لنفسها حقق مليار مشاهدة حول العالم بعد مرور أيام قليلة.

وظهرت كايلي جينر في الفيديو و كأنها متسابقة تقدم اغنية Rise and shine الشهيرة في برنامج ذا فويس وبمجرد أدائها الأغنية، يدور أعضاء لجنة التحكيم إليها.

ويأتي ذلك بعد انفصال كايلي جينر عن حبيبها ووالد طفلتها الوحيدة ستورمي، مغني الراب الشهير ترافيس سكوت بسبب عدم رغبته في تكوين أسرة في الوقت الذي تفكر فيه كايلي جينر في الإنجاب مجددا رغم صغر سنها.

كانت العلاقة بين كايلي (22 عامًا) وسكوت (28 عامًا) بدأت عام 2017، ولدى الاثنين طفلة تدعى ستورمي وتبلغ من العمر 19 شهرًا.

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يذكر أن آخر مرة شوهد فيها الاثنان معًا كانت في 27 أغسطس الماضي أثناء العرض الأول لفيلم وثائقي عن حياة سكوت، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.